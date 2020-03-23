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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الدقهلية تبدأ تشغيل جهاز pcr لفحص حالات كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:34 ص
تشغيل جهاز pcr
تشغيل جهاز pcr
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المحافظة بجهاز pcr وتزويده بالمستلزمات اللازمة لتحليل عينات "كورونا" وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وتفقد مكي مستشفى المنصورة الدولي لمتابعة تشغيل الجهاز، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تشغيله والبدء فيه من اليوم.

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن تشغيله سيوفر الوقت والجهد في تحليل العينات المشتبهة، ويقلل كثيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية.

وأشار مكى، إلى أن هناك حملات التطهير مستمرة يوميًا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدًا بوعي والتزام أبناء الدقهلية بالتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة واتباع طرق الوقاية المعلنة في هذا الشأن.

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