الدقهلية تبدأ تشغيل جهاز pcr لفحص حالات كورونا

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المحافظة بجهاز pcr وتزويده بالمستلزمات اللازمة لتحليل عينات "كورونا" وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.وتفقد مكي مستشفى المنصورة الدولي لمتابعة تشغيل الجهاز، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تشغيله والبدء فيه من اليوم.وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن تشغيله سيوفر الوقت والجهد في تحليل العينات المشتبهة، ويقلل كثيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية.وأشار مكى، إلى أن هناك حملات التطهير مستمرة يوميًا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدًا بوعي والتزام أبناء الدقهلية بالتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة واتباع طرق الوقاية المعلنة في هذا الشأن.