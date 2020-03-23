محافظ القليوبية يوجه بتكاتف جميع الأجهزة لمواجهة كورونا

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا، اليوم الإثنين، لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ووجه المحافظ بضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة.وأمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.وشدد على ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري وأن يتم ذلك بشكل دوري يوميًا لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.ووجه المحافظ بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.أكد على ضرورة توفير وتجهيز أماكن عزل مناسبة للمخالطين وإمداد الطاقم الطبي وطواقم التمريض بجهاز PCR وبالكميات المطلوبة من المطهرات والجوارب والماسكات وتوفير كميات كبيرة من الكلور والكحول وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة بنها.