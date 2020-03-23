تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أفادت وسائل إعلام عمانية، اليوم الإثنين، بتسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الإصابات إلى 66.وأوقفت سلطنة عمان، الخميس، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19".وقالت الشرطة العمانية، في تغريدة عبر "تويتر": "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة أنواعها"​​​.من جهة أخرى، لفتت الشرطة إلى أنه سيتم تنظيم عملية دخول المراجعين إلى قاعات الخدمات في الدوائر الحكومية في البلاد، بما يضمن عدم وجود أعداد كبيرة في الانتظار.