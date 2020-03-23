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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دفاع البرلمان تنعي وفاة اللواء خالد شلتوت

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:29 ص
اللواء خالد شلتوت
اللواء خالد شلتوت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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نعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أحد قادة القوات المسلحة والذي وافته المنية لإصابته بفيروس كورونا، وتحتسبه عند الله شهيدا وتدعو له بالرحمة لأسرته بالصبر والسلوان.

وقال اللواء كمال عامر لـ"الدستور" إن اللجنة تنعي ببالغ الحزن والأسى الشهيد، واللجنة رئيسا وهيئة مكتب وأعضاء تقدر الدور الكبير والوطني التي تقوم به القوات المسلحة وقت الحرب والسلم من أجل حماية الشعب من أي آثار ضارة لفيروس كورنا.

وأضاف عامر قائلا: "القوات المسلحة إذا كانت بحكم الدستور منوط بها حماية البلاد والعباد من اي أخطار سواء بالحروب التقليدية ودفع المعتدي عن ظلمة أو حماية البلاد من الإرهاب وأخطاره إلا أنها أيضا في ذات الوقت تحمي الشعب من أي أخطار غير تقليدية كما يحدث الآن في مواجهة فيروس كورونا وأي أخطار أخرى أين كانت لأنها هي الركيزة الأساسية للاستقرار ودعم الدولة المصرية".

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