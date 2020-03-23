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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ظاهرة فلكية.. الشمس تغرب من كتف أبو الهول الأيمن

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:27 ص
أبو الهول
أبو الهول
رامى حسين ومها صلاح
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شهدت منطقة آثار الهرم، أمس، ظاهرة فلكية متميزة، حيث غربت الشمس على الكتف اليمنى لتمثال أبو الهول.

وأوضح الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن هذه الظاهرة تحدث مرتين في العام علي مدار أربعة أيام، حيث تغرب الشمس على الكتف اليمنى لتمثال أبو الهول، يومي ٢١ و٢٢ من شهر مارس ويومى ٢١ و٢٢ من شهر سبتمبر، أى فى الربيع والخريف وهذا ما يطلق عليه اسم Equinox، أى عندما يتساوى الليل مع النهار، لافتًا إلى أن الشمس بعد هبوطها فى الغروب على كتف أبو الهول اليمنى تتجه الي الجنوب، وخلال فصل الصيف نجدها تبدأ فى التحرك إلى ناحية الشمال.

وأكد حواس أن هناك ظاهرة أخرى أقوى من الأولى ويمكن أن تجذب العالم كله مرة أخرى، وهذه الظاهرة يمكن أن نشاهدها يوم 21-22 يونيو، حيث تغرب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع مباشرة ويطلق على هذه الظاهرة اسم Solstice أى إن هذه الظاهرة تظهر لنا علامة الأفق- الشمس بين أفق خوفو وأفق خفرع.

وأكد الدكتور زاهي حواس، أن هذه الظاهرة تثبت أن علماء الآثار قد أخطأوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة وحولها إلى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي، مشيرا إلى أن الظاهرة تثبت أن هناك سببا فلكيا ودينيا من نحت تمثال أبو الهول إله الشمس يشرق ويغرب بين أفقي خوفو وخفرع.

وتابع حواس أن هذه النظرية فريدة وتثبت التفوق العلمي الهائل للمصري القديم.

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