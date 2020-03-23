4.5 مليار جنيه حصيلة الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، عن وصول حصيلة الشهادات البلاتينية بعائد 15 % إلى 4.5 مليار جنيه خلال اليوم الأول من الاكتتاب، وذلك في تصريح لـ"الدستور".وأطلق البنك الأهلي المصري، شهادة ادخارية جديدة تعد هى الأعلى في القطاع المصرفي المصري، حيث يبلغ سعر العائد للشهادة الجديدة 15% سنويا، ويتم صرف العائد شهريًا، وذلك لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم.وتتاح تلك الشهادات وكذلك كافة الأوعية الادخارية للبنك الأهلي المصري بمختلف فروعه، وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية، كما يؤكد البنك أن كافة تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، ويدعو البنك عملائه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك، وكذا حرصا على سلامة عملائه بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات.