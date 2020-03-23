ألمانيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 22672 ووفاة 86

أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.كان عدد الإصابات المؤكدة أمس 18610 إلى جانب 55 وفاة.وحذر المعهد أمس من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.