اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ 7.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عطاءات سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.