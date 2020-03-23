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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة برأس غرب للرقابة على المحلات التجارية وضبط الأسواق

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:26 ص
حملات
حملات
كتب ـ علي عواد
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شن مجلس مدينة رأس غارب بالتنسيق مع إدارة التموين، وكذلك الإدارة الصحية وقسم الشرطة، حملات مختلفة على المحلات التجارية ومحلات الخضر والمقاهي والمطاعم لمتابعة ضبط الأسعار ومنعهم من احتكار السلع وتوفير احتياجات المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر، بشن حملات تموينية والتأكد من توافر السلع في الأسواق والالتزام بالضوابط.

وأكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غرب، أنه تم التأكيد على الحملات تشديد الرقابة على الشهادات الصحية، والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه تم تحرير، 3 مخالفات شهادات صحية، ومخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

كما وجه رئيس مدينة رأس غارب الشكر لأهالى المدينة لشعورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه الظروف التى تمر بها البلاد والتزامهم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة من الحكومة تجاه هذه الأزمة.

وأكد رئيس المدينة، أن أعمال التطهير والتعقيم لجميع المصالح والمدارس مستمرة وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال التطهير، مشيرًا أن تم تطهير وتعقيم مبنى التأمينات الاجتماعية، وإدارة الشئون الاجتماعية، وقسم الشرطة، ومبنى الجوازات، قسم المرور، قصر الثقافة، ومدرسة على بن أبي طالب.

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