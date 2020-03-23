الكويت: ارتفاع مصابي كورونا لـ 189

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 189 حالة حتى الآن.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة الصحة الكويتية – إن الحالة الجديدة، هى لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الامارات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحالات الـ12 التي تم الاعلان عنها أمس، ومن بينها 6 حالات لم تعلن تفاصيلها أمس، هى لحالة مرتبطة بالسفر الى بريطانيا لكويتي الجنسية، وأخرى لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر الى اسبانيا، و4 حالات مخالطة مرتبطة بالسفر الى بريطانيا، 3 منهم كويتيون، وحالة لمقيمة هندية.وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في احدى المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت خمس حالات، منها حالتان مستقرتان، وثلاث حالات يمكن وصفها ب(الحرجة)، لافتا في الوقت نفسه، إلى انه تم حتى الآن اجراء أكثر من 17 ألفا و10 مسحات مخبرية، إضافة إلى انهاء 702 شخص لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.وشدد على أن هزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليست مستحيلة، وهو ما ظهر جليا في مدينة (ووهان) الصينية، التي توقفت فيها الاصابات بعد أن كانت بؤرة الفيروس في البداية، في الوقت الذي تراجعت فيه الاصابات بشكل كبير في الصين على المستوى المحلي، وهو ما يؤكد أنه في ظل اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها، يمكن السيطرة على الفيروس والحد منه.ولفت إلى أنه وفقا لآخر تقارير منظمة الصحة العالمية، هناك 5 دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول المصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، باجمالي 189 دولة حول العالم تواجه هذا الفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية، باجمالي 308 الاف اصابة، منها 227 ألف حالة خارج الصين، وأكثر من 81 ألف حالة داخل الصين.وتابع السند أنه فيما يخص اقليم دول شرق المتوسط، والذي تنتمي اليه الكويت، ويضم 22 دولة، هناك 20 دولة أعلنت وجود أكثر من 25 ألف حالة اصابة بها، فيما لم تعلن الدولتان الباقيتان وجود أية اصابات بهما، بينما بلغت حالات الشفاء في دول الاقليم أكثر من 8 الاف و319 حالة شفاء، من اجمالي 96 ألف حالة عالميا.ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 188 حالة حتى يوم أمس.