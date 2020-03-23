رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: ارتفاع مصابي كورونا لـ 189

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:14 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 189 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة الصحة الكويتية – إن الحالة الجديدة، هى لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الامارات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحالات الـ12 التي تم الاعلان عنها أمس، ومن بينها 6 حالات لم تعلن تفاصيلها أمس، هى لحالة مرتبطة بالسفر الى بريطانيا لكويتي الجنسية، وأخرى لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر الى اسبانيا، و4 حالات مخالطة مرتبطة بالسفر الى بريطانيا، 3 منهم كويتيون، وحالة لمقيمة هندية.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في احدى المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت خمس حالات، منها حالتان مستقرتان، وثلاث حالات يمكن وصفها ب(الحرجة)، لافتا في الوقت نفسه، إلى انه تم حتى الآن اجراء أكثر من 17 ألفا و10 مسحات مخبرية، إضافة إلى انهاء 702 شخص لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.

وشدد على أن هزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليست مستحيلة، وهو ما ظهر جليا في مدينة (ووهان) الصينية، التي توقفت فيها الاصابات بعد أن كانت بؤرة الفيروس في البداية، في الوقت الذي تراجعت فيه الاصابات بشكل كبير في الصين على المستوى المحلي، وهو ما يؤكد أنه في ظل اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها، يمكن السيطرة على الفيروس والحد منه.

ولفت إلى أنه وفقا لآخر تقارير منظمة الصحة العالمية، هناك 5 دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول المصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، باجمالي 189 دولة حول العالم تواجه هذا الفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية، باجمالي 308 الاف اصابة، منها 227 ألف حالة خارج الصين، وأكثر من 81 ألف حالة داخل الصين.

وتابع السند أنه فيما يخص اقليم دول شرق المتوسط، والذي تنتمي اليه الكويت، ويضم 22 دولة، هناك 20 دولة أعلنت وجود أكثر من 25 ألف حالة اصابة بها، فيما لم تعلن الدولتان الباقيتان وجود أية اصابات بهما، بينما بلغت حالات الشفاء في دول الاقليم أكثر من 8 الاف و319 حالة شفاء، من اجمالي 96 ألف حالة عالميا.

ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 188 حالة حتى يوم أمس.

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

من جديد.. تراجع أسعار الذهب عالميًا

«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

منوعات

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

الاحتباس الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تطرفا من المتوقع

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور: أقرأ كتاب «الرجل ذو البدلة البيضاء» فى فترة عزل كورونا

«الكتاب السورية» تطلق «تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية»

مكتبة تنمية تغلق أبوابها غدًا: خصومات 20% على إصداراتنا

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»