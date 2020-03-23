تصريحات السيسي تصعد بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الإثنين، على صعود جماعي، مدعومة بتصريحات الرئيس عبد الفناح السيسي حول تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة من قبل البنك المركزي.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس30" بنسبة 5.4%، بما يعادل 526 نقطة ليصل إلى مستوى 10278 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.64%، بما يعادل 22.93 نقطة، ليسجل مستوى 892 نقطة، وسط تداولت نشطة بلغت قيمتها نحو 24 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 10.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 24.6 ألف صفقة شراء وبيع.