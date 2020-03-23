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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

750 ألف جنيه للشهر العقاري والطب الشرعي لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:04 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، استمرار إجراءات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في هذا الشأن تم توفير مبالغ لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعي، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقاري و150 ألف جنيه للخبراء و100 ألف جنيه للطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم الاثنين، مع عدد من مساعديه ومسؤولي المصالح التابعة للوزارة، لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإيجاد الحلول لأية مشاكل تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.

كما وجه وزير العدل بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصي أي حالة مصابة بالفيروس، مشددا على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهدًا استثنائيًا في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.

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