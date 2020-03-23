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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:03 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الانتهاء من 156 مشروعًا في قطاعي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية كلية نحو 28.7 مليار جنيه، منهم 147 مشروعًا بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 17 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن الانتهاء من مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، بأسوان، بإجمالي 32 محطة، قدرة 1465 ميجاوات، باستثمارات قطاع خاص حوالي 2 مليار دولار، أما في قطاع البترول، فقد تم الانتهاء من 9 مشروعات، بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، وفقًا لتقرير عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالى 19-2020 فى قطاع الطاقة والمشروعات التى تم الانتهاء منها فى قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 19-2020، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتى فى ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمرحلة البناء للنصف الأول من 192020 في قطاع الطاقة؛ فقد تم الانتهاء من 156 مشروعًا في قطاعي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية كلية نحو 28.7 مليار جنيه.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز مشروعات قطاع الكهرباء تتمثل فى التشغيل التجريبي للوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد جنوب حلوان، وإنشاء محطـة محـولات بنى سويف الصناعيـة، وخط بلاط شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، بطول (2× 289 كم)، وقد حقق قطاع الكهرباء معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 %، في النصف الأول من 192020، كما أنه خلال العام ونصف الماضيين، تم الانتهاء من 369 مشروعًا، بتكلفة كلية استثمارية 57 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى أنه من أبرز مشروعات قطاع البترول؛ تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية)، وحقول جنوب غرب بلطيم، بطاقة إنتاجية 75 مليون قدم3 من الغاز الطبيعي، وإنشاء شمندورة الشحن البحرى، بميناء الحمراء بمدينة العلمين، بطاقة مليون برميل زيت خام يوميًا، وأكد التقرير أن قطاع الغاز حقق معدل نمو حقيقي بلغ 4.5 % خلال النصف الأول، كما حقق قطاع تكرير البترول نموًا بنسبة 14.2%، ونموًا في عدد المشروعات بنسبة 29%، مقارنة بذات الفترة من العام المالي من 182019، وخلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) تم الانتهاء من 16 مشروعًا بتكلفة استثمارية كلية حوالي 231 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأبرز المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال النصف الأول من 19-2020، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 16 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و14 مشروعًا بأسوان و8 مشروعات بالبحيرة، و7 مشروعات بالدقهلية و7 مشروعات أخرى بمحافظة دمياط، هذا بالإضافة إلى 5 مشروعات بكل من السويس والشرقية.
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه
انتهاء 156 مشروعًا بقطاع الطاقة بـ 28.7 مليار جنيه

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