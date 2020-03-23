السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، اليوم الاثنين، إنها اشترت نحو 1.2 مليون طن من علف الشعير في أحدث مناقصة دولية لها.وقالت المؤسسة إن متوسط سعر الشراء كان 201.04 دولار للطن.وأُغلقت المناقصة بوم الجمعة وتطلب المؤسسة توريد الشعير في مايو ويونيو.وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان، إن المناشئ المعروضة شملت الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية (باستثناء كندا) وأستراليا وأمريكا الجنوبية، وللبائع حق اختيار منشأ التوريد.‭‭