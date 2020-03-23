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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على كسر ماسورة غاز بشرق الإسكندرية

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:54 ص
كسر ماسورة غاز
كسر ماسورة غاز
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تمكنت الأجهزة المعنية بالإسكندرية من السيطرة على كسر وقع بماسورة غاز بمحور المحمودية، بمنطقة أبو سليمان بك، شرق الاسكندرية صباح اليوم الإثنين، ومنع تسرب الغاز منها، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات أو حالات الاختناق.

وكان مدير أمن الاسكندرية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية فى منطقة أبو سليمان شرق المدينة دائرة قسم ثان الرمل.

وانتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين المارة، كما تم إبلاغ شركة الغاز للقيام بعمليات الإصلاح، وتم فصل الغاز مؤقتا عن المناطق المحيطة.

وتبين أنه أثناء القيام بأعمال تطوير الحفر لشركة الكهرباء اصطدمت إحدى المعدات بماسورة غاز، مما أدى لحدوث كسر بها وتسرب الغاز، قبل أن تتمكن شركة "تاون جاز" من السيطرة على الكسر، ومنع التسرب.

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