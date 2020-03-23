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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض ملكية الأجانب في بورصة السعودية إلى 1.49%

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:54 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
وكالات
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انخفضت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع الماضي إلى 1.49 بالمئة من إجمالي السوق، مقارنة 54ر1 بالمئة نهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات بيع صافية بلغت نحو 401.3 مليون ريال.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي إلى 0.43 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ 0.45 بالمئة نهاية الأسبوع الذي سبقه.

وانخفضت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 0.60 بالمئة لتصل إلى 1.91 بالمئة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 0.42 بالمئة من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 19 مارس الجاري.

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