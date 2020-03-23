الهند: ارتفاع إصابات كورونا إلى 425 وتسجيل 8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 425 وتسجيل 8 وفيات 24 متعافيا.وحذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إينديا على موقعها الاليكتروني اليوم- من أن الكثير من الأشخاص لا يأخذون إجراءات الإغلاق الجزئي التي أقرتها البلاد في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس على محمل الجد، مطالبا المواطنين بأن يلتزموا بتطبيق هذه الإجراءات بصرامة.من جانبها، طالبت الحكومة الاتحادية الهندية باقي الولايات بتطبيق القوبات القانونية على أولئك الذين ينتهكون القواعد.وكانت الهند أعلنت -في وقت سابق- تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة.وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهارشتا، غربي البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية كيرالا في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.