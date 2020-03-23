اليوم.. تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية بـ6 أكتوبر

أصدر المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، تعليمات بعمل حملات تطهير وتعقيم فى مبنى الجهاز والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومقر مجمع المحاكم ومحكمة الهرم الجزئية بأكتوبر وقسم ثان أكتوبر ونيابات أكتوبر ومكاتب وثكنات شرطة ومباحث التعمير وشرطة المرافق والمصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة، استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على توعية وحماية المواطنين.وأوضح أنه تم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والعملاء المترددين على المبنى الحكومية وفى المحلات واماكن تواجد المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خصوصا في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور.وشدد على استمرار دعم المنشأة الحكومية دخل المدينة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.