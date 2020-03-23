البحرين: تعافي 11 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن تعافي 11 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 160.وقالت وزارة الصحة البحرينية تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن و6 مواطنات ومصرية وأخرى تايلندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية حسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 44 حالة حتى الآن في البحرين.وذكرت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية - أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا، حسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.