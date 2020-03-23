تفاصيل أول جهاز للتعقيم ذاتيا لمواجهة كورونا (فيديو)

كشف المهندس طه تقي، أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، تفاصيل جهازه، موضحا أنه يعمل في قطاع الأجهزة الطبية، وفكر في تنفيذ الجهاز حتى يكون هناك آلية للتعقيم بصورة سريعة.وأوضح طه تقي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن هذا الجهاز يشبه أحواض التعقيم في المستشفيات، معقبا: "بنعقم إيدينا ونغسلها من غير ما نلمس أي حاجة"، لافتًا إلى أن مكونات الجهاز بسيطة جدا، وهي حوض؟، وخزان للصرف، ومكان للمطهرات.وأضاف أحد منفذي جهاز للتعقيم من كورونا ذاتيا، أنهم التقوا بمحافظ أسوان، وأعجب به، ووجه بتوزيع 4 أجهزة منه في أماكن التجمعات مثل البنوك بالمحافظة، لافتا إلى أن سعر الجهاز 1200 جنيه، ويكفي لتعقيم 120 إلى 170 شخصا يوميا.