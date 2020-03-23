بدء صب خرسانة الدور الثاني في JANNA بملوي الجديدة

أعلن المهندس محمد الدكروي رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، أنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف الدور الثاني علوي بعمارات مشروع JANNA للإسكان الفاخر الجاري تنفيذها بالمدينة.يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ الأعمال بـ 34 عمارة نموذج السكني الذي يتكون من أرضي و7 أدوار متكررة بواقع 1088 وحدة سكنية.وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لبعض سقف الدور الأول علوي لـ 15 سقفا، بالإضافة إلى أعمدة الدور الثاني علوي بإجمالي كمية خرسانة تزيد عن 25000 م٣ مع بدء الأعمال الأخرى من المباني والعزل للأساسات بإجمالي استثمارات تجاوزت 120 مليون جنيه، التى تشمل أعمال الاسكان والفرمة للطرق للمرحلة العاجلة.وشدد رئيس الجهاز على الشركات بتكثيف العمالة وزيادة معدلات العمل لنهو الأعمال في المواعيد المقررة لها.