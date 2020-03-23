العراق: تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة أربيل، ليصل عدد الإصابات في الإقليم إلى 76 حالة إصابة.وقالت صحة الأقليم، وفق لقناة السومرية نيوز العراقية، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة أربيل.وأوضحت أن مجموع أعداد المصابين في كردستان ارتفع إلى 76 حالة، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة و13 حالة شفاء.وفي سياق متصل، أطلقت وحدة العمليات النفسية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية نداءات توعوية ضد وباء كورونا في عدة مناطق من بغداد.وتاتي هذه النداءات استمرارا للحملة التي يشرف عليها مدير الاستخبارات العسكرية والمتضمنة القيام بحملات تعفير وتعقيم وتوعية ضد وباء كورونا المستجد في عدة مناطق من بغداد.