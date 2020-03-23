رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

من جديد.. تراجع أسعار الذهب عالميًا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:35 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 %إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1 %في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 %إلى 1491.70 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة أكسي كورب للخدمات المالية إن ثمة مبعث قلق آخر وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار مع مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية إذ أدت انخفاضات جديدة في الأسهم العالمية ومخاوف بشأن شح السيولة في ظل تفاقم الأزمة إلى تسارع التدافع صوب النقد.

وواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تنفيذ دعم طارئ يوم الجمعة في الوقت الذي يحسن فيه جهودا مع بقية البنوك المركزية لتخفيف أزمة التمويل الدولاري عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1643.24 دولار، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 617.86 دولار وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 12.52 دولار.

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أول صورة للواء أركان حرب خالد شلتوت المتوفى بفيروس كورونا

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

من جديد.. تراجع أسعار الذهب عالميًا

«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

منوعات

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

الاحتباس الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تطرفا من المتوقع

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور: أقرأ كتاب «الرجل ذو البدلة البيضاء» فى فترة عزل كورونا

«الكتاب السورية» تطلق «تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية»

مكتبة تنمية تغلق أبوابها غدًا: خصومات 20% على إصداراتنا

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»