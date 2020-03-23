رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقسيط غرامات مخالفة «زراعة الأرز» على عامين بدون فوائد

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:40 ص
زراعة الأرز
زراعة الأرز
أ ش أ
طباعة
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة، والموارد المائية والري اجتماعها الدوري رقم 23 برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.

حضر الاجتماع محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء، وناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبحضور قيادات الوزارتين.

وفيما يخص غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها، فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، كما تم مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز، في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

وصدقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة، وتم الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل، وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.

كما تم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية.

كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة، خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة.

ووجه عبدالعاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة، طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة.

وفي إطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمه لكافة المشروعات، كما تم الاتفاق لسرعة الإنجاز على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.

أكد الوزيران أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكلية والنوعية والتوقيت المناسب، بما ينعكس على الإنتاجية الزراعية.

كما أكدا ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة، والعمل على استمرارها، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة اجهزة الدوله لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري.

وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب، بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.

موضوعات متعلقة

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

أول صورة للواء أركان حرب خالد شلتوت المتوفى بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

منوعات

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

الاحتباس الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تطرفا من المتوقع

70 % من اليابانيين قلقون من تأثير إغلاق المدارس على أبنائهم

تحسن ملحوظ فى جودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلى

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور: أقرأ كتاب «الرجل ذو البدلة البيضاء» فى فترة عزل كورونا

«الكتاب السورية» تطلق «تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية»

مكتبة تنمية تغلق أبوابها غدًا: خصومات 20% على إصداراتنا

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»