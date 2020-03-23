كوريا الجنوبية ترحب بتبادل الرسائل بين زعيمي الشمالية وأمريكا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها تبذل الجهود الدؤوبة المتواصلة لتطوير العلاقات بين الكوريتين ونزع الأسلحة النووية وبناء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وذلك تعليقا على تبادل الرسائل الشخصية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وذكرت نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة "جو هيه-شيل" في مؤتمر صحفي دوري أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتقد بأن تبادل الرسائل الشخصية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ليس سيئا.وحول ما إذا كانت الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم أولا اقتراح التعاون مع كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، قالت جو إن الحكومة ستحدد موقفها بناء على دراسة شاملة للوضعين المحلي والكوري الشمالي ودعم المجتمع الدولي، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.وأكدت أن موقف الحكومة لم يتغير من الحاجة إلى التعاون بين الكوريتين للوقاية من فيروس كورونا في إطار التعاون الإنساني والمتبادل الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بصحة شعوب البلدين.وأضافت أن منظمات مدنية محلية قدمت استفسارات بشأن تقديم الدعم إلى كوريا الشمالية والشروط المعنية إلى الحكومة، غير أن الحكومة لم تتلق أي طلب يلبي الشروط، من المنظمات فيما يتعلق بتقديم الدعم المعني بفيروس كورونا إلى الشمال.وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن كوريا الشمالية أبلغت عبر منظمات محلية عن رغبتها في تقديم أدوات تشخيص فيروس كورونا إليها.وسبق أن قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" أمس الأحد إن الرئيس ترامب بعث رسالة إلى الزعيم كيم، يعرض فيها المساعدة في التصدي لفيروس كورونا.