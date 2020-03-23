اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

ألمح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، للمرة الأولى إلى احتمالية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 2020، وذلك بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستدرس الخطط التشغيلية المختلفة وسط جائحة فيروس كورونا.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح آبي خلال جلسة برلمانية، قوله:"إذا كان من الصعب إجراء المباريات في شكلها الكامل، فعلينا اتخاذ القرار بتأجيلها وإيلاء الأولوية القصوى لصحة وسلامة الرياضيين".وتعهد رئيس الوزراء الياباني بالعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة مدينة طوكيو، وقال "بالرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ قرارها النهائي (في هذا الشأن)، إلا أننا نشاطرها الرأي نفسه بأن الإلغاء ليس خيارا".وأشار إلى الوضع الذي يواجهه الرياضيين، قائلًا: "أعتقد أن العديد منهم متواجدون في مناطق لا يمكنهم فيها التدرب بشكل صحيح وسط انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم".وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت أمس رسميا إمكانية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الذي تُقام كل أربع سنوات، قائلة إنها ستدرس سيناريوهات مختلفة، مضيفة أنها ستقرر في غضون أربعة أسابيع ما إذا كانت ستؤجل الدورة، وذلك وسط انتقادات متزايدة من الرياضيين والمسؤولين الرياضيين بسبب عدم اتخاذ قرار التأجيل أو الإلغاء رغم تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم.وقالت اللجنة في بيان إن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أكد أن إلغاء دورة ألعاب أولمبياد طوكيو 2020 لن يحل أيًا من المشاكل أو يساعد أي شخص. لذلك، الإلغاء ليس على جدول الأعمال.غير أن عددا من الهيئات الرياضية كثفت اليوم ضغوطها على اللجنة، ومنها اللجان الأولمبية والبارالمبية الكندية التي أعلنت أنها لن ترسل فرقها الرياضية إلى ألعاب طوكيو إذا كانت ستمضي قدمًا هذا الصيف كما هو مقرر.