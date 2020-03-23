زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5 رجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء عن تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم الاثنين - أن الزلزال تم تسجيله الساعة 3:21 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، وأن مركزه تم رصده على عمق 10 كيلومترات في محافظة "بايتشنج" بولاية "أكسو" في منطقة "شينجيانج".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.