زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين
الإثنين 23/مارس/2020 - 08:22 ص
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ضرب زلزال بقوة 5 رجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء عن تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم الاثنين - أن الزلزال تم تسجيله الساعة 3:21 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، وأن مركزه تم رصده على عمق 10 كيلومترات في محافظة "بايتشنج" بولاية "أكسو" في منطقة "شينجيانج".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم الاثنين - أن الزلزال تم تسجيله الساعة 3:21 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، وأن مركزه تم رصده على عمق 10 كيلومترات في محافظة "بايتشنج" بولاية "أكسو" في منطقة "شينجيانج".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.