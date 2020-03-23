كورونا يعلّق العمل بسامسونج وإل جي في الهند

أفادت شركتي سامسونج للإلكترونيات وإل جي للإلكترونيات اليوم الاثنين بأنهما سيغلقان مصانعهما في الهند مؤقتا على خلفية وباء كورونا المستجد.يأتي هذا القرار استجابة لإرشادات الحكومة الهندية الرامية لاحتواء تفشي الفيروس.وأوضحت سامسونج أنها ستوقف العمل في مصنعها لإنتاج الهواتف الذكية في نويدا الواقعة بالقرب من العاصمة نيودلهي حتى يوم الأربعاء.كما ذكرت إل جي أنه سيتم إغلاق مصنعيها في مدينتي نويدا وبون، وهما يصنعان الغسالات بشكل رئيسي حتى نهاية مارس. ويصنع مصنع بون هواتف إل جي الذكية كذلك.وفي الوقت الذي يتفشى فيه وباء كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، تقلق الشركتان الكوريتان من تعطل المستلزمات الضرورية للتصنيع.بالإضافة إلى مصنعها في الهند، قررت سامسونج أن تعلق العمل في مصنعها لإنتاج التلفزيونات في سلوفاكيا مؤقتا اعتبارا من الأسبوع الجاري.