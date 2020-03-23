تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

نصحت أحدث الأبحاث الطبية الحوامل بتناول الأسماك بإعتدال أثناء الحمل لما يمثله من فوائد جمة للطفل.ووجد باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا الذين أجروا الدراسة أن الأطفال الذين أكلت أمهاتهن الأسماك من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيًا أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة للحصول على صحة أيضية أفضل من الأطفال الذين تناولت أمهاتهن الأسماك أقل من مرة واحدة أسبوعيًا أثناء الحمل، لكن الفوائد انخفضت إذا أكلت الأمهات الأسماك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع أثناء الحمل ".وقالت الدكتورة" ليدا تشاتزى"، أستاذ الطب الوقائى فى جامعة "جنوب كاليفورنيا:" إن الأسماك مصدر مهم للمغذيات، ولا يجب تجنب إستهلاكها".. ونصحت"تشاتزى"، الحوامل بضرورة الإلتزام بواحد إلى ثلاث حصص من الأسماك أسبوعيًا على النحو الموصى به، وألا يأكلن أكثر بسبب التلوث المحتمل للأسماك بالزئبق والملوثات العضوية الثابتة الأخرى ".من جهته، أشار"نيكوس ستراتاكيس"، الباحث المشارك في الدراسة، إلى أن الأسماك يمكن أن تكون طريقًا شائعًا للتعرض للملوثات الكيميائية الخطرة.وأضاف:"ستراتاكيس":" من المحتمل أنه عندما تأكل النساء الأسماك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، فإن التعرض للملوثات قد يوازن الآثار المفيدة لاستهلاك الأسماك التي تظهر عند مستويات تناول منخفضة".وتعد الأسماك مصدرًا رئيسيًا لأحماض أوميجا - 3 الدهنية، وهي مهمة لنمو الجنين.. لكن بعض الأسماك - مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل - يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مما قد يتسبب في تلف عصبي.