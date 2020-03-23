دير المحرق يغلق أبوابه ويعتذر عن استقبال الزوار فى «أحد التناصير»

أعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بدير المحرق بأسيوط؛ عدم استقباله للزوار في أحد التناصير.وقال الأنبا بيجول في بيانه: "يعلن دير السيدة العذراء مريم بالمحرق إغلاقه وعدم استقباله للمعمدين يوم أحد التناصير وذلك نظرا للظروف الطارئة التى نعيشها الآن".وأعلنت عدد من الأديرة القبطية؛ غلق أبوابها أمام الجمهور واستقبال أسر الرهبان؛ تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".