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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تبدأ إجراءات إغلاق البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:14 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بدأت استراليا في إغلاق الحانات والأندية وصالات التدريب الرياضية ودور العبادة اليوم الإثنين بعد حدوث قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إثر استخفاف الآلاف بإرشادات التباعد الاجتماعي وتدفقوا على الشواطئ والحانات والمطاعم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعد وتيرة بطيئة في بادئ الأمر تجاوزت الآن حالات الإصابة بكورونا 1100 حالة مع تسجيل ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز بجنوب شرق البلاد أعلى عدد من الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للبرلمان، اليوم الإثنين: "لن يكون هناك ذهاب إلى الحانة بعد العمل ولن يكون هناك ذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح ولا جلوس لتناول الغداء في مقهى".

ووصف موريسون تلك التحديات الصحية والاقتصادية الضخمة بأنها "أصعب سنة في حياتنا" ونبه الاستراليين إلى ضرورة الاستعداد لإغلاق قد يستمر ستة أشهر.

وكان موريسون قد قال إن الحكومة ستضح 66.4 مليار دولار استرالي(38.50 مليار دولار) في الاقتصاد في إطار ثاني حزمة تحفيزية لحماية البلاد من التبعات المالية لفيروس كورونا.

وتزامنت الاجراءات التحفيزية الجديدة مع تعهد الحكومة بفرض تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد أن تجاهل كثيرون في استراليا على ما يبدو تحذيرات صحية وذهبوا بأعداد كبيرة إلى الحانات والشواطئ وسط موجة خريفية حارة.

وقال موريسون إن الحكومة ستساعد في تقديم ضمانات لديون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وستزيد إعانات البطالة مع اضطرار شركات لتسريح موظفين.

وأغلقت السلطات معظم الشواطئ الرئيسية في سيدني يوم الأحد لتفريق التجمعات، وقال موريسون إن "أستراليين كثيرين جدًا لا يأخذون هذه الأمور بجدية كافية".

وعلى الرغم من أن أستراليا وجارتها نيوزيلندا طبقتا إجراءات واسعة النطاق للحد من انتشار الفيروس، ما زالت معظم المدارس مفتوحة كما أن هذه السياسات تعد بشكل عام أقل صرامة مما تم فرضه في مناطق بأوروبا وأمريكا الشمالية التي شهدت معدلات إصابة أعلى وفرضت إغلاق للبلاد.

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