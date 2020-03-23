كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أوضح مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه أكد 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 8،961 حالة حتى فجر اليوم في البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى أقل من 100 حالة لليوم الثاني حيث بلغ العدد المبلغ عنه يوم أمس الأحد 98 حالة.ومن بين الـ64 حالة جديدة، جاءت 24 حالة في مدينة دايجو وحالتان في إقليم كيونج سانج الشمالي، و14 حالة في إقليم كيونج كي، و6 حالات في سيئول وحالتان في إقليم تشونج تشيونج الشمالي وحالة في كل من بوسان وسيجونج وإقليم كيونج سانج الجنوبي،،وكانت 13 حالة قادمة من الخارج.وارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار 7 حالات عن العدد المبلغ عنه أمس إلى 111 حالة حتى فجر اليوم.ووصل عدد حالات الشفاء إلى 3.166 حالة بزيادة 257 حالة خلال نفس الفترة.