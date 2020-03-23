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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هيونداى» توقف مصنعها فى الهند بسبب «كورونا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أوقفت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، مصنعها في الهند نتيجة المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" قالت هيونداي، اليوم الإثنين، إنها علقت العمل في مصنعها في مدينة تشيناي بالهند بناء على الإجراءات الهندية لإغلاق 75 منطقة اكتشفت فيها الإصابة بفيروس كورونا.

وأوقفت الحكومة الهندية جميع المصانع والمتاجر باستثناء تلك التي تقدم الخدمات الأساسية مثل مستشفيات ومكاتب حكومية وبقالات، في 75 منطقة بما فيها تشيناي ومومباي.

وذكرت هيونداي أنها قررت تعليق مصنعها في الهند حتى نهاية مارس الجاري لحماية سلامة موظفيها والالتزام بالإجراءات الهندية.

وتنظر شركة كيا موتورز التابعة لشركة هيونداي في تعليق تشغيل مصنعها في ولاية أندرا براديش التي تقع جنوب شرقي الهند نظرا لسلامة موظفيها رغم أن الإجراءات الهندية لم يتم تطبيقها على مصنعها.

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