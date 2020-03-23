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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب وزير الدفاع الروسي: قدمنا حسن النية لـ«الناتو»

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فومين، أن روسيا تخلت عن إجراء تدريبات بالقرب من حدود دول الناتو كخطوة حسن نية اتجاه دول الحلف.

وقال فومين في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "نحن نحاول إيجاد نقاط الالتقاء، وعلى سبيل المثال توقفنا، على نحو استباقي، عن إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من حدود الدول الغربية. وتحلق طائراتنا الحربية فوق مياه البلطيق وأجهزة التعريف بها مفتوحة، ونبدي انفتاحا لا حدود له في أنشطتنا العسكرية".

وتابع نائب الوزير قائلا إن حلف شمال الأطلسي، وعلى الرغم من كل ذلك، غير مستعد لاتخاذ خطوات ملموسة باتجاه التخفيف من حدة التوتر في أوروبا ومراعاة المصالح الروسية، و"من الصعب، في هذا السياق، الحديث عن أي تقدم ملحوظ في خفض التوتر".

وأعلنت روسيا مرارا، في السنوات الأخيرة، عن نشاطات الناتو غير المسبوقة قرب حدودها الغربية، والتي يصفها الحلف بأنها "ردع العدوان الروسي".

وأعربت موسكو عن قلقها إزاء تعزيز الوجود العسكري للحلف في أوروبا، فيما أكد كرملين أن روسيا لا تمثل تهديدا على أحد، لكنها لن تترك التحركات التي تهدد مصالحها بلا رد.

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