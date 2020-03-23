حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 23 مارس 2020
الإثنين 23/مارس/2020 - 07:37 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 22 مارس، كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية، حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولتصقل مواهبك.
عاطفيًا: تشعر بعواطف جميلة تجاه شخص تعرفت إليه أخيرًا، عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب.
صحيًا: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار.
الثور
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود؛ بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.
عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب، لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.
صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر، حذار.
الجوزاء
مهنيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية.
عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصًا قبل النوم.
السرطان
مهنيًا: الخلافات المتكررة يمكن أن تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء.
عاطفيا: أنت جاهز لتبدأ وتستعد لعلاقة عاطفية جديدة، عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة.
صحيًا: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء.
الأسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس وتوقّع عقودًا مهمة.
عاطفيًا: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع، حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.
صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزًا عن القيام بشيء.
العذراء
مهنيًا: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلًا وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.
عاطفيًا: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر.
صحيًا: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي؛ بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.
الميزان
مهنيًا: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمرة بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع قد تكتشف ما اخفي عنك أو تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أمورًا تجعلك تتعلق به كثيرًا وعدم الابتعاد عنه مدة طويلة.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة.
العقرب
مهنيًا: يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط أنظار الزملاء، تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس.
عاطفيًا: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.
صحيًا: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة.
القوس
مهنيًا: تصبح المسائل المادّية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي.
عاطفيًا: تغيير ما يحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط التي ألقت بثقلها على علاقتك بالشريك.
صحيًا: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.
الجدي
مهنيًا: كن أكثر تفاؤلًا، فقد تشعر بالتعب والارهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.
عاطفيًا: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.
صحيًا: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك، كن جاهزًا لمواجهة الأمور بهدوء.
الدلو
مهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف.
عاطفيًا: يوم مناسب للخطوات الحسّاسة: إذا كنت تريد تجاوب الشريك معك، فستنال ذلك.
صحيًا: تقوم بما هو مطلوب منك صحيًا، وترى أنك تتحسن يومًا بعد يوم.
الحوت
مهنيًا: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة.
عاطفيًا: في ما يتعلق بالحبيب أنت مدرك تمامًا اهتمامه واستعداده للوقوف إلى جانبك.
صحيًا: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية.
الحمل
مهنيًا: تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية، حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولتصقل مواهبك.
عاطفيًا: تشعر بعواطف جميلة تجاه شخص تعرفت إليه أخيرًا، عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب.
صحيًا: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار.
الثور
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود؛ بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.
عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب، لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.
صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر، حذار.
الجوزاء
مهنيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية.
عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصًا قبل النوم.
السرطان
مهنيًا: الخلافات المتكررة يمكن أن تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء.
عاطفيا: أنت جاهز لتبدأ وتستعد لعلاقة عاطفية جديدة، عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة.
صحيًا: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء.
الأسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس وتوقّع عقودًا مهمة.
عاطفيًا: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع، حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.
صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزًا عن القيام بشيء.
العذراء
مهنيًا: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلًا وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.
عاطفيًا: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر.
صحيًا: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي؛ بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.
الميزان
مهنيًا: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمرة بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع قد تكتشف ما اخفي عنك أو تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أمورًا تجعلك تتعلق به كثيرًا وعدم الابتعاد عنه مدة طويلة.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة.
العقرب
مهنيًا: يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط أنظار الزملاء، تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس.
عاطفيًا: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.
صحيًا: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة.
القوس
مهنيًا: تصبح المسائل المادّية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي.
عاطفيًا: تغيير ما يحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط التي ألقت بثقلها على علاقتك بالشريك.
صحيًا: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.
الجدي
مهنيًا: كن أكثر تفاؤلًا، فقد تشعر بالتعب والارهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.
عاطفيًا: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.
صحيًا: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك، كن جاهزًا لمواجهة الأمور بهدوء.
الدلو
مهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف.
عاطفيًا: يوم مناسب للخطوات الحسّاسة: إذا كنت تريد تجاوب الشريك معك، فستنال ذلك.
صحيًا: تقوم بما هو مطلوب منك صحيًا، وترى أنك تتحسن يومًا بعد يوم.
الحوت
مهنيًا: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة.
عاطفيًا: في ما يتعلق بالحبيب أنت مدرك تمامًا اهتمامه واستعداده للوقوف إلى جانبك.
صحيًا: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية.