حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 23 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 22 مارس، كالنحو التالي:الحملمهنيًا: تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية، حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولتصقل مواهبك.عاطفيًا: تشعر بعواطف جميلة تجاه شخص تعرفت إليه أخيرًا، عليك أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب.صحيًا: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار.الثورمهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود؛ بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب، لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر، حذار.الجوزاءمهنيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية.عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان.صحيًا: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصًا قبل النوم.السرطانمهنيًا: الخلافات المتكررة يمكن أن تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء.عاطفيا: أنت جاهز لتبدأ وتستعد لعلاقة عاطفية جديدة، عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة.صحيًا: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء.الأسدمهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس وتوقّع عقودًا مهمة.عاطفيًا: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع، حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزًا عن القيام بشيء.العذراءمهنيًا: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلًا وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.عاطفيًا: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر.صحيًا: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي؛ بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها.الميزانمهنيًا: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمرة بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع قد تكتشف ما اخفي عنك أو تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين.عاطفيًا: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أمورًا تجعلك تتعلق به كثيرًا وعدم الابتعاد عنه مدة طويلة.صحيًا: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة.العقربمهنيًا: يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط أنظار الزملاء، تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس.عاطفيًا: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.صحيًا: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة.القوسمهنيًا: تصبح المسائل المادّية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي.عاطفيًا: تغيير ما يحصل في حياتك العاطفية وتتخلص من بعض الضغوط التي ألقت بثقلها على علاقتك بالشريك.صحيًا: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيرًا.الجديمهنيًا: كن أكثر تفاؤلًا، فقد تشعر بالتعب والارهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.عاطفيًا: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.صحيًا: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك، كن جاهزًا لمواجهة الأمور بهدوء.الدلومهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف.عاطفيًا: يوم مناسب للخطوات الحسّاسة: إذا كنت تريد تجاوب الشريك معك، فستنال ذلك.صحيًا: تقوم بما هو مطلوب منك صحيًا، وترى أنك تتحسن يومًا بعد يوم.الحوتمهنيًا: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة.عاطفيًا: في ما يتعلق بالحبيب أنت مدرك تمامًا اهتمامه واستعداده للوقوف إلى جانبك.صحيًا: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية.