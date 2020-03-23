كوريا الجنوبية تبدأ إجلاء رعاياها العالقين بـ بيرو

يعود حوالي 200 كوري جنوبي عالقين في بيرو، بسبب إغلاق الأخيرة حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى وطنهم في يوم 26 مارس الجاري.وقالت السفارة الكورية الجنوبية لدى بيرو، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب»، إنه تم تجهيز طائرة مؤقتة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية «إيرومكسيكو» لإجلائهم من ليما عاصمة بيرو إلى إنتشون بكوريا الجنوبية.وتتوجه الطائرة من ليما عبر مدينة مكسيكو سيتي للتزود بالوقود ثم تواصل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.وذكرت السفارة أنه لم يتقرر عدد الركاب النهائي، غير أنها تتوقع أن يصل إلى حوالي 200 كوري بمن فيهم السياح والأشخاص للإقامة لفترات قصيرة.وأعلنت حكومة بيرو عن حالات الطوارئ لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 15 مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا، ومنعت دخول وخروج الأجانب إلى أراضيها منذ يوم 17 من نفس الشهر، مما يؤدي إلى إغلاق الحدود البرية والجوية والحجر الصحي الإلزامي أمام جميع شعب بيرو.وأعدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية والسفارة الكورية لدى بيرو الطائرة المؤقتة لإجلائهم من خلال المشاورات مع حكومة بيرو وشركة الخطوط الجوية، غير أن ثمة صعوبات كثيرة تواجههم حتى صعود الطائرة.ويجب أن يتجمع الكوريون المرغوب في ركوبهم للطائرة من جميع أنحاء بيرو، في ليما إلى حين وقت صعود الطائرة.وتسمح حكومة بيرو لهم بالانتقال المؤقت، غير أنها لا تسمح لهم بإلاقامة لفترات طويلة في ليما، ولذلك عليهم عدم الوصول إليها في وقت مبكر عن الجدول الزمني.كما أعدت السفارة طائرة محلية مؤقتة من مدينة كوزكو إلى ليما، و7 حافلات لنقل الكوريين من المدن الأخرى إلى ليما.ومن المنتظر أن يدفع كل راكب حوالي 3.78 مليون وون حوالي 3 آلاف دولار(بالإضافة إلى 400 دولار للشخص للوصول من كوزكو).وأبلغت السفارة مقدمي الطلبات للركوب بالتوجيهات الخاصة بالحجر الصحي بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.