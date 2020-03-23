رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تبدأ إجلاء رعاياها العالقين بـ بيرو

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:49 ص
إجلاء الرعايا
إجلاء الرعايا
وكالات
طباعة
يعود حوالي 200 كوري جنوبي عالقين في بيرو، بسبب إغلاق الأخيرة حدودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى وطنهم في يوم 26 مارس الجاري.

وقالت السفارة الكورية الجنوبية لدى بيرو، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب»، إنه تم تجهيز طائرة مؤقتة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية «إيرومكسيكو» لإجلائهم من ليما عاصمة بيرو إلى إنتشون بكوريا الجنوبية.

وتتوجه الطائرة من ليما عبر مدينة مكسيكو سيتي للتزود بالوقود ثم تواصل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت السفارة أنه لم يتقرر عدد الركاب النهائي، غير أنها تتوقع أن يصل إلى حوالي 200 كوري بمن فيهم السياح والأشخاص للإقامة لفترات قصيرة.

وأعلنت حكومة بيرو عن حالات الطوارئ لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 15 مارس نتيجة انتشار فيروس كورونا، ومنعت دخول وخروج الأجانب إلى أراضيها منذ يوم 17 من نفس الشهر، مما يؤدي إلى إغلاق الحدود البرية والجوية والحجر الصحي الإلزامي أمام جميع شعب بيرو.

وأعدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية والسفارة الكورية لدى بيرو الطائرة المؤقتة لإجلائهم من خلال المشاورات مع حكومة بيرو وشركة الخطوط الجوية، غير أن ثمة صعوبات كثيرة تواجههم حتى صعود الطائرة.

ويجب أن يتجمع الكوريون المرغوب في ركوبهم للطائرة من جميع أنحاء بيرو، في ليما إلى حين وقت صعود الطائرة.

وتسمح حكومة بيرو لهم بالانتقال المؤقت، غير أنها لا تسمح لهم بإلاقامة لفترات طويلة في ليما، ولذلك عليهم عدم الوصول إليها في وقت مبكر عن الجدول الزمني.

كما أعدت السفارة طائرة محلية مؤقتة من مدينة كوزكو إلى ليما، و7 حافلات لنقل الكوريين من المدن الأخرى إلى ليما.

ومن المنتظر أن يدفع كل راكب حوالي 3.78 مليون وون حوالي 3 آلاف دولار(بالإضافة إلى 400 دولار للشخص للوصول من كوزكو).

وأبلغت السفارة مقدمي الطلبات للركوب بالتوجيهات الخاصة بالحجر الصحي بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

موضوعات متعلقة

الإمارات تقرر إغلاق مجالها الجوى لمدة أسبوعين

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

السيسى لـ«المشككين»: «إنتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا؟»

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

قرار جديد بشأن جودة البث على «يوتيوب» و«نتفليكس»

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور: أقرأ كتاب «الرجل ذو البدلة البيضاء» فى فترة عزل كورونا

«الكتاب السورية» تطلق «تطور نظرية الإبصار في الحضارة العربية»

مكتبة تنمية تغلق أبوابها غدًا: خصومات 20% على إصداراتنا

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»