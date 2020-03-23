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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنعاش الاقتصاد

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عرقل الديمقراطيّون في مجلس الشيوخ الأمريكي خطّةً قدّمها الجمهوريّون تهدف إلى الحدّ من التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا» المستجدّ، معتبرين أنّها غير كافية لمساعدة ملايين الأمريكيين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الخطّة التي اقترحت توفير ما يصل إلى ألفَي مليار دولار، لم تنل غالبيّة الأصوات المطلوبة، على الرغم من المفاوضات المكثّفة بين الجمهوريين والديموقراطيين والبيت الأبيض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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