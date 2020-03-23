الصين تسجل 9 حالات وفاة و39 إصابة جديدة بـ«كورونا»

اعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، إصابة 39 حالة إضافية مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد(كوفيد19-) حتى نهاية يوم أمس الأحد.وأفادت وكالة أنباء «بلومبرج» بأن جميع حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الصين قادمة من خارج البلاد، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.وأضافت المفوضية أنه تم تأكيد وفاة 9 حالات من بين المصابين بالفيروس يوم 22 مارس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.