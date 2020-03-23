«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو يصل 8 درجات عن أمس الأحد، حيث يتوقع بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 13 والعظمى 29شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 28طنطا الصغرى 12 والعظمى 27دمنهور الصغرى 12 والعظمى 27الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 26بلطيم الصغرى 12 والعظمى 25مطروح الصغرى 12 والعظمى 24السلوم الصغرى 10 والعظمى 23سيوة الصغرى 10 والعظمى 24بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20دمياط الصغرى 12 والعظمى 21الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 26السويس الصغرى 11 والعظمى 24العريش الصغرى 12 والعظمى 22رفح الصغرى 11 والعظمى 22رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 21نخل الصغرى 09 والعظمى 20نويبع الصغرى 15 والعظمى 20طابا الصغرى 14 والعظمى 19كاترين الصغرى 07 والعظمى 17الطور الصغرى 13 والعظمى 24شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24الفيوم الصغرى 12 والعظمى 29بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 28المنيا الصغرى 11 والعظمى 28أسيوط الصغرى 12 والعظمى 29سوهاج الصغرى 14 والعظمى 28قنا الصغرى 13 والعظمى 30الأقصر الصغرى 14 والعظمى 31أسوان الصغرى 15 والعظمى 32أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 34الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 28شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 27حلايب الصغرى 18 والعظمى 25رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 26