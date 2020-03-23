موريتانيا تغلق حدودها برًا وبحرًا خوفًا من «كورونا»

أغلقت موريتانيا حدودها البرية والبحرية بشكل كامل، ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية،خوفًا من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وأوضح مصدر أمني أن السلطات استثنت من الإغلاق الشاحنات المحملة بالسلع، وكلفت الجيش بحراسة الحدود لمنع أي عمليات تسلل.وسجلت موريتانيا إصابتين بفيروس كورونا، قالت وزارة الصحة إنهما تتماثلان للشفاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.