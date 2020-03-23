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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من داخل الحجر الصحى.. كيف تحكم «ميركل» ألمانيا؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تخضع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، خلال هذه الفترة للحجر الصحي، كإجراء احترازي، بعدما خالطت طبيبا تبين فيما بعد إصابته بفيروس «كورونا».

ومن المقرر أن تستمر «ميركل» داخل الحجر الصحي لحين ظهور نتائج الفحص الذي أجرته للتأكد ما إذا كانت أصيبت بالفيروس أم لا، غير أن الوضع الحالي للدولة يتطلب عدم غياب المستشار الألمانية عن المشهد.

بدوره، قال يوهان فندرفولت، نائب رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في البرلمان الألماني، إن ميركل ستباشر عملها في قيادة البلاد بشكل طبيعي لكن من منزلها.

وأوضح «فندرفولت»، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن إجراء الحجر الصحي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء بشكل احترازي بعدما خالطت طبيبا تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن «نتائج فحص ميركل ستظهر بعد يومين، وسنعرف حينها ما إذا كانت أصيبت بالعدوى أم لا».

وقال إن ميركل «ستقود ألمانيا والحكومة من البيت.. وستستخدم الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما ذلك ليس جديدا عليها فهي اعتادت على العمل من المنزل في عطلة نهاية الأسبوع».

وكشف أن ميركل علمت بشأن إصابة الطبيب بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته من أجل الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية في البلاد.

وسجلت ألمانيا 1948 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشهدت ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 55، مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجمعات لأكثر من شخصين خارج العمل، لوقف تفشي الفيروس.

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