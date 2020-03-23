ترامب يستدعى «الحرس الوطنى» لمواجهة «كورونا»

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر قوات من الحرس الوطني في المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة.وقال «ترامب»، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، إنه صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه العملية ستجري على حساب السلطات الفدرالية، مناشدًا السلطات المحلية في هذه الولايات "ألا تقلق من تكلفة" نشر القوات.ويضم الحرس الوطني 450 ألف عسكري احتياطي من القوات البرية والجوية في الجيش الأمريكي، ويخضع لأوامر كل من الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية في الولايات.