ماكدونالدز يغلق كل فروعه فى المملكة المتحدة وأيرلندا

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، غلق كل فروعها في المملكة المتحدة وأيرلندا بعد أن اقتصرت في الأيام الأخيرة على توفير وجبات "التيك أواي" وذلك وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وكانت ماكدونالدز أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق صالات الجلوس في مطاعمها أمام عملائها للحيولة دون انتشار الفيروس الذي أسفر عن مقتل 281 شخصًا في المملكة المتحدة حتى الآن.ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، في نسختها الإلكترونية، عن ماكدونالدز قوله، في بيان، إنه سيغلق ما يزيد على 1300 فرع في جميع أنحاء المملكة بحلول الساعة السابعة مساء الإثنين 23 مارس كحد أقصى.وأضافت الشركة في البيان: "لقد قررنا اتخاذ هذا القرار الصعب بغلق جميع فروع ماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا".وتابعت: "هذا قرار لا نتخذه بسهولة بل قرار اتخذناه ونحن نضع سلامة وصحة موظفينا في الاعتبار وبما يصب في صالح عملائنا".وقالت الشركة إنها تخطط للعمل مع جماعات المجتمع المحلي لتوزيع ما تبقى لديها من غذاء.يأتي ذلك بعد يومين من مطالبة الحكومة لكل المطاعم والحانات بالغلق، وترك قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الباب مفتوحا أمام هذه الشركات لتوصيل الوجبات إلى المنازل.