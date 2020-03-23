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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث سير بالأقصر

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:37 ص
حادث سير بالأقصر
حادث سير بالأقصر
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لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حادث اصطدام تريلا بمقطورة على الطريق السريع الغربى (مصر ـ أسوان)، قبالة قرية المحاميد بمدينة أرمنت.

وتلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بوقوع حادث على الطريق السريع الغربي قبالة قرية المحاميد بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وتم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة بقرية المحاميد بأرمنت جنوب المحافظة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحادث وقع على إثر اصطدام السيارة رقم 21374 تريلا خلفها المقطورة رقم 3584 كانت في طريقها من الأقصر إلى أسوان، بسيارة ربع نقل قادمة من أسوان، محملة بالجمال وهى في طريقها إلى محافظة سوهاج.

وأسفر الحادث عن وفاة «حازم. ا. ا» 49 سنة، مقيم بمركز المراغة سوهاج سائق سيارة، و«البدرى.ا» 57 سنة، وإصابة كل من «أحمد. ع. ا» 33 سنة، و«محمد. ف. م» 60 سنة، و«محمد. د. ع» 60 سنة، و«حمدي. ا. ع» 59 سنة، و«تغيان. ع. ع» 65 سنة، وتم على الفور نقل جثث المتوفيين إلى مشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصى، تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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