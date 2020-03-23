ترامب: الولايات المتحدة تحشد كل مواردها لمكافحة «الفيروس الصينى»

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تحشد كل الموارد المتاحة لمكافحة وباء «COVID-19»، الذي وصفه من جديد بـ«الفيروس الصيني» رغم احتجاجات بكين.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد، إن «الولايات المتحدة تحشد كل مواردها لمكافحة الفيروس الصيني»، مؤكدًا أنه وافق على تلبية طلبات ولايتي نيويورك وواشنطن لإرسال مزيد من المساعدات العاجلة إليهما وأنه سيصادق قريبًا على طلب كاليفورنيا.وتعهد في هذا السياق بإرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المصابة، كما لفت إلى أن إدارته تعمل بشكل مكثف على دعم الشركات المتضررة جراء الوباء.وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة متابعة المواطنين لنصائح السلطات الفدرالية بشأن «التباعد الاجتماعي» لكبح انتشار الفيروس.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تحشد كل الموارد المتاحة لمكافحة وباء «COVID-19»، الذي وصفه من جديد بـ«الفيروس الصيني» رغم احتجاجات بكين.





وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد، إن «الولايات المتحدة تحشد كل مواردها لمكافحة الفيروس الصيني»، مؤكدًا أنه وافق على تلبية طلبات ولايتي نيويورك وواشنطن لإرسال مزيد من المساعدات العاجلة إليهما وأنه سيصادق قريبًا على طلب كاليفورنيا.





وتعهد في هذا السياق بإرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المصابة، كما لفت إلى أن إدارته تعمل بشكل مكثف على دعم الشركات المتضررة جراء الوباء.





وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة متابعة المواطنين لنصائح السلطات الفدرالية بشأن «التباعد الاجتماعي» لكبح انتشار الفيروس.