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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس إدارة غزل المحلة: لا توجد أى إصابات بـ«كورونا» بين العمال

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:00 ص
شركة مصر للغزل والنسيج
شركة مصر للغزل والنسيج
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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كشف الدكتور مجدي الألفي، عضو مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري (غزل المحلة)، حقيقة الأخبار المنتشرة عن عزل جميع العمال بالشركة عقب الاشتباه في إصابة عاملين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد "الألفي"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لا توجد أي حالات تم رصدها داخل المصانع أو الشركة أو الإدارة، قائلًا: "والله العظيم والله لم يتم رصد أي حالات"، مضيفًا أنه حال رصد أي حالات كان سيتم الإعلان عنها فورًا.

وأوضح أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارًا بتعليق العمل بجميع مصانع الشركة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف عزت تواصل مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة، واتفقا على قرار المجلس، مؤكدًا أنه قرار احترازي لا علاقة له بظهور أي حالات إيجابية بعمال الشركة.

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