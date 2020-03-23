«الأوقاف»: إنهاء خدمة إمامين خالفا قرار غلق المساجد

علق الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، على العقوبات الموقعة بشأن إمامي مسجد بسبب مخالفة قرار تعليق الصلوات في المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.وقال «طايع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث»، إن الإمامين أقاما الصلوات في المسجدين في بني سويف ومحافظة السويس، وتم إنهاء خدمتهما بما يتواكب مع حجم الجرم؛ لأن المسألة تتعلق بصحة الناس والمجتمع، وأكد أن القرار ليس ضد الدين؛ لأنه مؤصل شرعيًا.وأردف:«سوف تستمر المتابعة، ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال مزيد من الخروقات».وأشار إلى أن نسبة تنفيذ القرار بلغ اليوم تطبيق شبه كامل عدا بعض الحالات القليلة التي تعد على الأصابع في بعض الزوايا لأسباب عاطفية.