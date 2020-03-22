وزيرة التخطيط: وضعنا سيناريوهات لأزمة كورونا منذ ظهوره بالصين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يبعث على الطمأنينة فى ظل أزمة غير مسبوقة يعاني منها العالم، والدولة اتخذت عدد من الإجراءات الصحية تستلزم تكاتف مجتمعي.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، منذ ظهور الأزمة فى الصين بدأنا في وضع العديد من السيناريوهات، خاصة وأن الأزمة لها انعكاسات على الاقتصاد المصري، ولدينا رؤية أيضا بعد تفشي الفيروس فى العالم كله.وتابعت وزير التخطيط: أن المرأة المصرية هى عماد الاسرة وركن رئيسي فى المجمتع وتمكنت بإرادتها تحقيق الكثير من الإنجازات، ودائما نشيد بدورها فى كل مراحل الأزمات حيث هي أم الشهيد التى تقدم كل وأغلى ما لديها لحماية وطنها.واستكملت: أننا نتابع تأثير الأزمة على المواطن كمستهلك وأيضا تأثيرها على القطاعات الاستهلاكية النخ