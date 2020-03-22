محمود سعد عن «تحدى الخير»: دور رائع لرعاية الأسر

أشاد الإعلامي محمود سعد، بالدور الذي قام به عدد كبير من نجوم الفن في حملة «تحدي الخير»، لمساعدة ضحايا السيول، وكذلك للمساهمة في مستشفيات العزل ضد فيروس «كورونا».وقال «سعد»، خلال حلقة برنامج «باب الخلق»، والذي يقدمه عبر فضائية «النهار»: «المشاهير في مجتمعنا عاملين دور رائع في رعاية الأسر، وده شيء فى غاية الأهمية، وأدعو الناس لو تعرف حد شغله وقف وأنت عارف الناس اللي حواليك مين رزقه يوم بيوم، فتقدم بلا إحراج للرجل، شوف شكل للعطاء بلا إحراج، أنت ربنا هيسخرك له».وكان عدد كبير من النجوم انضم لحملة «تحدي الخير»، والتي نظمتها جمعية «رسالة» الخيرية، حيث تكفلوا برعاية عدد من الأسر الذين تضرروا من السيول وكذلك الموجودين بالعزل المنزلي، والتبرع لوزارة الصحة لمساعدة مرضى الفيروس.