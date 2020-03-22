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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الحزب الحاكم: ميركل ستقود ألمانيا من المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 11:44 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
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قال مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ستباشر عملها في قيادة البلاد بشكل طبيعي لكن من منزلها.

وأوضح نائب رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في البرلمان الألماني يوهان فندرفولت، في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز عربية)، مساء اليوم الأحد، أن إجراء الحجر الصحي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء بشكل احترازي بعدما خالطت طبيبا تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن نتائج فحص ميركل ستظهر بعد يومين، وسيتبين ما إذا كانت أصيبت بالعدوى أم لا، لافتا إلى أن ميركل ستقود البلاد والحكومة من المنزل، وستستخدم الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وكشف المسؤول الحزبي أن ميركل علمت بشأن إصابة الطبيب بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته من أجل الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية في البلاد.

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